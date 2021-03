Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Pinturault vince la Sfera di Cristallo con 167 punti di margine su Odermatt (Di domenica 21 marzo 2021) Si è conclusa con un bel successo in rimonta dell’austriaco Manuel Feller la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile. L’ultimo slalom della stagione ha regalato come di consueto grande spettacolo, anche se di fatto Alexis Pinturault aveva già conquistato aritmeticamente la Sfera di Cristallo generale con un evento di anticipo grazie al trionfo di ieri in gigante. Il 30enne francese si è imposto nella Coppa del Mondo overall con 1260 punti totali, precedendo alla fine di 167 punti il rivale svizzero Marco Odermatt. Il podio è stato completato dall’austriaco Marco Schwarz, vincitore della Coppa di slalom, che si è difeso per una manciata di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Si è conclusa con un bel successo in rimonta dell’austriaco Manuel Feller ladel2020-di scimaschile. L’ultimo slalom della stagione ha regalato come di consueto grande spettacolo, anche se di fatto Alexisaveva già conquistato aritmeticamente ladigenerale con un evento di anticipo grazie al trionfo di ieri in gigante. Il 30enne francese si è imposto nelladeloverall con 1260totali, precedendo alla fine di 167il rivale svizzero Marco. Il podio è stato completato dall’austriaco Marco Schwarz, vincitore delladi slalom, che si è difeso per una manciata di ...

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Ciclismo 2021: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - damirosso : RT @ItaliaTeam_it: Ancora sul podio in Coppa del Mondo! ?? Seconda nella gara di snowboardcross a Veysonnaz, Michela Moioli è seconda anche… - non_meloricordo : @verok_cal Quelli anche se sono già qualificati, non possono migliorare la posizione in classifica e hanno la fina… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Vlhova trionfa su Gut-Behrami e Gisin. Bassino migliore delle… - ila_lila : @il_Francy77 Ma io concordo anche con lei, in altri sport sono importanti le medaglie mondiali/olimpiche perchè non… -