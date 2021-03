Cina | a Wuhan è partito il primo treno turistico del 2021 | a bordo 900 persone | tour di due giorni

Advertising

SkyTG24 : Dalla Cina nuova rotta ferroviaria tra Wuhan e Milano - Gioia_13 : RT @ilmessaggeroit: Covid in Cina, a Wuhan è partito il primo treno turistico: a bordo 900 persone, tour di due giorni - fedidas : Stanno arrivando - SonSempreIoEh : la notizia vera non è che lo studio anticipa la diffusione del virus in cina >>> - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid in Cina, a Wuhan è partito il primo treno turistico: a bordo 900 persone, tour di due giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Wuhan

ilmessaggero.it

Il sembra già un vecchio ricordo, almeno in . Il primo turistico in partenza quest'anno da , capoluogo della provincia centrale cinese di Hubei, è partito ieri per un tour di due giorni, come ...Il sembra già un vecchio ricordo, almeno in . Il primo turistico in partenza quest'anno da , capoluogo della provincia centrale cinese di Hubei, è partito ieri per un tour di due giorni, come ...Il Covid sembra già un vecchio ricordo, almeno in Cina. Il primo treno turistico in partenza quest'anno da Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese di Hubei, è ...Il Covid sembra già un vecchio ricordo, in Cina. Il primo treno turistico in partenza quest'anno da Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese di Hubei, è partito ieri per ...