Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma portata in infermeria, Tina senza pietà, Maria Tona colpo di scena (Di domenica 21 marzo 2021) Una nuova settimana sta per iniziare e torna puntualissimo anche l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato della televisione italiana. Ecco cosa ci aspetta dal 22 al 26 marzo prossimo. Uomini e Donne: Gemma costretta a medicarsi Il fine settimana è giunto al termine e le nuove puntate del talk sui sentimenti stanno per tornare. Secondo le Anticipazioni, anche nelle prossime puntate una delle protagoniste assolute sarà l’intramontabile Gemma Galgani. Il suo ingresso in studio sarà scoppiettante, Tina Cipollari infatti farà in modo che scenda le scale sulle note della canzone L’ape Maia. Si vocifera già da qualche giorno, che la dama di Torino è stata vittima di un piccolo incidente e, dovremmo assistere proprio a ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 21 marzo 2021) Una nuova settimana sta per iniziare e torna puntualissimo anche l’appuntamento con, il dating show più amato della televisione italiana. Ecco cosa ci aspetta dal 22 al 26 marzo prossimo.costretta a medicarsi Il fine settimana è giunto al termine e le nuove puntate del talk sui sentimenti stanno per tornare. Secondo le, anche nelle prossime puntate una delle protagoniste assolute sarà l’intramontabileGalgani. Il suo ingresso in studio sarà scoppiettante,Cipollari infatti farà in modo che scenda le scale sulle note della canzone L’ape Maia. Si vocifera già da qualche giorno, che la dama di Torino è stata vittima di un piccolo incidente e, dovremmo assistere proprio a ...

