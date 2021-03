Amici: record di ascolti per il serale (Di domenica 21 marzo 2021) La prima puntata del serale di Amici è stata un vero successo: 6 milioni di telespettatori hanno seguito la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, che per quest’anno ha previsto una nuova formula, con tre diverse squadre pronte a sfidarsi per eliminare gli elementi ritenuti più deboli della scuola. La prima puntata del serale di Amici, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 marzo 2021) La prima puntata deldiè stata un vero successo: 6 milioni di telespettatori hanno seguito la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, che per quest’anno ha previsto una nuova formula, con tre diverse squadre pronte a sfidarsi per eliminare gli elementi ritenuti più deboli della scuola. La prima puntata deldi, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

clubshowitalia_ : AMICI show di record di ascolti!! Meritato?? #Amici20 #clubshowitalia - Fraintendere : Torno su Twitter per commentare dopo anni un'edizione di amici e fa il record di ascolti. Un caso? Io non credo. - sozzigmbt : Record per Amici: 28,7% di share che rende quello del 2021 l’esordio migliore di sempre. La situazione lockdown ha… - PalermoToday : Boom di ascolti per Amici: la partenza del serale è da record - romatoday : Boom di ascolti per Amici: la partenza del serale è da record -