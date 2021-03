“Amici”, partenza con ascolti record. Sangiovanni, Aca7Even e Deddy tirano la volata (video) (Di domenica 21 marzo 2021) L’esordio più alto nella storia del talent, Amici parte col botto, Sangiovanni, Aka7Even e Deddy sfondano. La prima puntata serale dell’edizione 2021 dello show di Maria De Filippi, trasmessa ieri su Canale 5, ha ottenuto 6.016.000 spettatori e il 28.7% di share. Il miglior dato d’esordio e in netto miglioramento rispetto all’esordio dello scorso anno, che registrò 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share. Amici boom, Sangiovanni, Aca7Even e Deddy in pole Un successo clamoroso per una trasmissione diventata ormai un classico. E in questa edizione già ci sono due giovanissimi destinati a esplodere nel mondo della musica. Uno è Sangiovanni, diciottenne. Si è fatto conoscere per i suoi inediti, che hanno attirato numerosi consensi sia tra il pubblico ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 marzo 2021) L’esordio più alto nella storia del talent,parte col botto,, Aka7Even esfondano. La prima puntata serale dell’edizione 2021 dello show di Maria De Filippi, trasmessa ieri su Canale 5, ha ottenuto 6.016.000 spettatori e il 28.7% di share. Il miglior dato d’esordio e in netto miglioramento rispetto all’esordio dello scorso anno, che registrò 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share.boom,in pole Un successo clamoroso per una trasmissione diventata ormai un classico. E in questa edizione già ci sono due giovanissimi destinati a esplodere nel mondo della musica. Uno è, diciottenne. Si è fatto conoscere per i suoi inediti, che hanno attirato numerosi consensi sia tra il pubblico ...

