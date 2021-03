Amici di Maria de Filippi | boom di ascolti | oltre 6 milioni di ascoltatori e il 28 7% di share

Advertising

teatrolafenice : ?? «Ai veri poeti il primo verso viene regalato da Dio, mentre tutto il resto è dura fatica dell’uomo» (Rainer Mari… - teatrolafenice : ?? A quest'ora nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze andava in scena 'Macbeth' di Giuseppe Verdi dal Macbeth d… - whereisriki85 : RT @tommaso_zorzi: Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare. #amici - chiarmangia11 : RT @Iperborea_: È forse ma terza volta che Maria fa esibire Arisa con la canzone sanremese, ad Amici, vuole palesemente sbattere in faccia… - xcalumsvoice : RT @tommaso_zorzi: Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare. #amici -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

col botto. La prima puntata serale dell'edizione 2021 del talent diDe Filippi, trasmessa ieri su Canale 5, ha ottenuto 6.016.000 spettatori e il 28.7% di share . Il miglior dato d'esordio ...Poisi è collegata con i ragazzi in casetta, invitandoli a sedersi sulla gradinata. Non ... la conduttrice ha però voluto rassicurare Esa spiegando chenon deve essere visto come un punto ...Su Tv8 The Bounce Back – I Passi dell’Amore è stato seguito da 295.000 spettatori con l’1.1% di share Serale di Amici di Maria De Filippi contro In arte Nino… Leggi ...Ascolti tv 20 marzo 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...