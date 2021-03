55enne non accetta la separazione: prima tenta il suicidio, poi minaccia ripetutamente l’ex moglie e le manda la foto di una pistola (Di domenica 21 marzo 2021) Ha minacciato ripetutamente al telefono l’ex moglie e le ha addirittura inviato la foto di una pistola. E’ per questo che ieri a Gaeta, i carabinieri della locale tenenza e della stazione di ss. Cosma e Damiano hanno deferito all’Autorità Giudiziaria l’uomo, un 55enne. I fatti La perquisizione domiciliare effettuata dai militari nei confronti dello stalker ha permesso di trovare una pistola a salve con tappo rosso (dello stesso modello di quella della foto inviata alla moglie) e 47 munizioni a salve. Il materiale è stato opportunamente sottoposto a sequestro a disposizione dell’A.G. Tra l’altro, il 12 marzo scorso, il 55enne aveva tentato il suicidio con un coltello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) Hatoal telefonoe le ha addirittura inviato ladi una. E’ per questo che ieri a Gaeta, i carabinieri della locale tenenza e della stazione di ss. Cosma e Damiano hanno deferito all’Autorità Giudiziaria l’uomo, un. I fatti La perquisizione domiciliare effettuata dai militari nei confronti dello stalker ha permesso di trovare unaa salve con tappo rosso (dello stesso modello di quella dellainviata alla) e 47 munizioni a salve. Il materiale è stato opportunamente sottoposto a sequestro a disposizione dell’A.G. Tra l’altro, il 12 marzo scorso, ilavevato ilcon un coltello ...

Advertising

Telefriuli1 : E' scomparso da 3 giorni, si cerca un 55enne di #PasiandiPrato ????Era uscito con la sua auto ma non ha fatto più rie… - heroesfarewell : Non questo 55enne a novanta giorni per innamorarsi che sembra un cazzo di trentenne è così che invecchi seguendo un… -