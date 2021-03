Traffico Roma del 20-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione Buon pomeriggio da Stefano Baiocchiscarso sulla rete viaria cittadina anche in virtù naturalmente delle restrizioni varate per far fronte all’emergenza in corso nessuna segnalazione sul raccordo e consolari brevi code sulla tangenziale all’altezza di viale di Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Ci segnala qualche problema a causa di un incidente avvenuto in via Pietro Venturi all’altezza di via Prospero Colonna lavori in via di Torrevecchia la strada è chiusa tra via Cesare Castiglione via Finale Ligure in direzione di via di Boccea e troviamo negli a via Finale Ligure in direzione della Trionfale inevitabili le ripercussioni sulle strade adiacenti sulla-fiumicino ricordiamo invece i lavori che provocano la chiusura dell’autostrada tra uscita Magliana ...