Spezia-Cagliari, gol di Piccoli: colpo di testa perfetto ed è 1-0 (VIDEO) (Di sabato 20 marzo 2021) Il VIDEO con il gol di Roberto Piccoli in Spezia-Cagliari 1-0. Il giovane attaccante dei liguri non perdona la difesa dei sardi, che sbaglia con Klavan e subisce la rete dello svantaggio grazie al colpo di testa vincente del centravanti che dal dischetto dell’area di rigore indirizza con l’incornata sul palo più lontano, non dando scampo a Klavan. In alto il VIDEO del gol di Piccoli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Ilcon il gol di Robertoin1-0. Il giovane attaccante dei liguri non perdona la difesa dei sardi, che sbaglia con Klavan e subisce la rete dello svantaggio grazie aldivincente del centravanti che dal dischetto dell’area di rigore indirizza con l’incornata sul palo più lontano, non dando scampo a Klavan. In alto ildel gol di. SportFace.

Advertising

ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - WhoScored : ?? Federico Chiesa's last five appearances for Juventus: ?? Cagliari ??? ?? FC Porto ?? ?? Lazio ??? ?? Spezia ? ?? Veron… - goals_zone : Spezia Cagliari - Shoronpo_milan : RT @Gazzetta_it: Gol! Spezia - Cagliari 1-0, rete di Piccoli R. (SPE) -