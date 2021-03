Spezia-Cagliari 2-1, Pavoletti: “Bello schiaffo ma salvezza possibile. Simeone? C’è tanta pressione” (Di sabato 20 marzo 2021) “Il Cagliari ha valore. Quello di oggi è un Bello schiaffo, ora dobbiamo fare gli uomini e dobbiamo portare a casa più punti possibile. Sono convinto che la salvezza è possibile”. Queste le dichiarazioni di Leonardo Pavoletti dopo la sconfitta del Cagliari sul campo dello Spezia per 2-1. E sulla rete sbagliata da Simeone nel secondo tempo: “In campo con questa pressione non è mai facile. Oggi è toccato a lui sbagliare e mi dispiace molto. Ma dobbiamo essere convinti che la prossima palla entrerà in rete”, ha concluso Pavoletti ai microfoni di Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “Ilha valore. Quello di oggi è un, ora dobbiamo fare gli uomini e dobbiamo portare a casa più punti. Sono convinto che la”. Queste le dichiarazioni di Leonardodopo la sconfitta delsul campo delloper 2-1. E sulla rete sbagliata danel secondo tempo: “In campo con questanon è mai facile. Oggi è toccato a lui sbagliare e mi dispiace molto. Ma dobbiamo essere convinti che la prossima palla entrerà in rete”, ha conclusoai microfoni di Sky Sport. SportFace.

