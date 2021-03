Serie A 28esima giornata è quasi retrocessione per il Crotone dopo la sconfitta (2-3) casalinga contro il Bologna. Sciupato nella ripresa da parte dei pitagorici il doppio vantaggio (Di sabato 20 marzo 2021) Crotone 2 Bologna 3 Marcatori: 32° Messias, 39° Simy, 61°Soumaoru, 70° Schouten, 84° Olsen Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Cuomo (Riviere), Pereira, Messias, Petriccione (Vulic), Benali, Molina, Simy, Di Carmine (Rispoli). All. Cosmi Bologna (4-2-3-1): Sorupski, Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks (Sansone), Svanberg (Schouten), Dominguez (Vignato), Orsolini (Olsen), Soriano, Barrow, Palacio (Poli), All. Mihajlovic Arbitro: Francesco Fourneau della sezione Roma1. Assistenti: Bottegoni e Pagnotta. Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto di Lecce. Var: Giacomelli – Avar: De Meo Ammoniti: Cuomo, Dijke, Petriccione, Dominguez, Palacio, Danilo, Cordaz, Golemic Angoli: 11 a 3 per il Crotone Recupero: 1 e 3 minuti Calcio d’avvio a favore del ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 marzo 2021)3 Marcatori: 32° Messias, 39° Simy, 61°Soumaoru, 70° Schouten, 84° Olsen(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Cuomo (Riviere), Pereira, Messias, Petriccione (Vulic), Benali, Molina, Simy, Di Carmine (Rispoli). All. Cosmi(4-2-3-1): Sorupski, Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks (Sansone), Svanberg (Schouten), Dominguez (Vignato), Orsolini (Olsen), Soriano, Barrow, Palacio (Poli), All. Mihajlovic Arbitro: Francesco Fourneau della sezione Roma1. Assistenti: Bottegoni e Pagnotta. Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto di Lecce. Var: Giacomelli – Avar: De Meo Ammoniti: Cuomo, Dijke, Petriccione, Dominguez, Palacio, Danilo, Cordaz, Golemic Angoli: 11 a 3 per ilRecupero: 1 e 3 minuti Calcio d’avvio a favore del ...

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Crotone-Bologna in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Udinese-Lazio: dove vedere la gara in Tv e in streaming: Dove vedere Udinese L… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Verona-Atalanta: dove vedere la gara in Tv e in streaming: Dove vedere Verona… - infoitsport : Serie A: Roma-Napoli, sfida Champions da tripla. Fiorentina-Milan, quote rossonere. La 28esima giornata - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: il Genoa espugna Parma, finisce 2-1 LE FOTO A Pellè risponde una doppietta di Scamacca nell'anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 28esima Fiorentina - Milan, Pioli: 'Più consapevoli delle nostre qualità'. Poi annuncio su Ibra Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Fiorentina - Milan, match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A Il Milan è chiamato a dimenticare il ko col Manchester United e l'uscita dall'Europa League perché già tempo di rituffarsi nel campionato con la delicata ...

Serie A live: le partite di oggi in diretta. Dove vederle in tv, risultati e classifica Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Parma sconfitto in casa dal Genoa , il campionato di Serie A vive oggi su due anticipi della 28esima giornata. Il terzo in programma, quello che doveva vedere la capolista Inter affrontare al Meazza il Sassuolo, è stato rinviato per le positività al ...

News Serie A: il calendario della 28esima giornata Forza Parma Serie A: maxi rimonta del Bologna, Crotone verso la B Il Bologna infligge una sconfitta pesantissima al Crotone nel primo anticipo del sabato della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Sinisa Mihajlovic si è imposta in rimonta dal 2-0 al 2-3, grazi ...

Il Bologna la rimonta nella ripresa, al Crotone non basta il doppio vantaggio. Mihajlovic batte Cosmi Non ce la fa il Crotone, alla fine il Bologna si porta a casa i tre punti nel match dello Scida con una rimonta incredibile. Ecco i dettagli ...

Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Fiorentina - Milan, match valevole per lagiornata del campionato diA Il Milan è chiamato a dimenticare il ko col Manchester United e l'uscita dall'Europa League perché già tempo di rituffarsi nel campionato con la delicata ...Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Parma sconfitto in casa dal Genoa , il campionato diA vive oggi su due anticipi dellagiornata. Il terzo in programma, quello che doveva vedere la capolista Inter affrontare al Meazza il Sassuolo, è stato rinviato per le positività al ...Il Bologna infligge una sconfitta pesantissima al Crotone nel primo anticipo del sabato della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Sinisa Mihajlovic si è imposta in rimonta dal 2-0 al 2-3, grazi ...Non ce la fa il Crotone, alla fine il Bologna si porta a casa i tre punti nel match dello Scida con una rimonta incredibile. Ecco i dettagli ...