Scherma | Coppa del Mondo 2021 | cinque azzurre in tabellone a Kazan Eliminata Rossella Fiamingo

(Di sabato 20 marzo 2021) Sonoleche domani saranno presenti nelprincipale della tappa dideldi spada femminile in corso di svolgimento a. Mara Navarria era già presente e oltre a lei si sono aggiunte Giulia Rizzi, Federica Isola, Alberta Santuccio e Nicol Foietta. Rizzi, Isola e Santuccio si sono qualificate dopo la fase a gironi, mentre Foietta ha superato due assalti per centrare il pass qualificazione. La spadista toscana ha superato prima la cilena Diaz del Rio (15-8) e poi la russa Gzyunova (15-9). Eliminazione eccellente per, battuta nel secondo assalto preliminare dalla russa Evgeniya Zharkova per 15-7. Sfortunata Francesca Boscarelli, che ha perso all’ultima stoccata (15-14) contro la francese Helene ...

Riparte la scherma internazionale e si torna finalmente in pedana per le gare di Coppa del Mondo, dopo un anno esatto di stop. Dopo la sciabola a Budapest e la spada a Kazan, è la volta del fioretto italiano a ...Si è interrotta ad un passo dal main draw l'esperienza individuale di Francesca Boscarelli nella prima prova post pandemica di Coppa del Mondo di Spada femminile, svoltasi oggi in Russia e precisament ...La Coppa del Mondo di spada 2021, in programma a Kazan, vedrà come protagoniste 5 atlete italiane. Dopo gli 8 spadisti approdati in main draw nel maschile, anche i talenti nostrani in rosa hanno raggi ...