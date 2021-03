Sapevi che la Primavera quest’anno inizia il 20 (e non il 21) marzo? Alla scoperta dell’equinozio! (Di sabato 20 marzo 2021) L’Italia saluta il freddo dell’inverno e si prepara ad accogliere la mite Primavera. Il fascino e il mistero dell’equinozio di Primavera: che cos’è e quand’è. Il 20 marzo (2021) esattamente alle ore 10.37 l’Italia accoglie la Primavera, che subentra a un inverno anomalo, con la media delle temperature generalmente più alta rispetto agli anni passati, con poche piogge ma intense, a volte quasi tropicali. Il 20 marzo è infatti, per quanto riguarda il 2021, il giorno dell’equinozio di Primavera. Ma che cos’è e quando è. Quando è l’equinozio di Primavera Per quanto riguarda il 2021, l’equinozio di Primavera è il 20 marzo alle ore 10.37. Di norma può cadere il 19, il 20 o il 21 marzo. La gran parte delle persone, ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) L’Italia saluta il freddo dell’inverno e si prepara ad accogliere la mite. Il fascino e il mistero dell’equinozio di: che cos’è e quand’è. Il 20(2021) esattamente alle ore 10.37 l’Italia accoglie la, che subentra a un inverno anomalo, con la media delle temperature generalmente più alta rispetto agli anni passati, con poche piogge ma intense, a volte quasi tropicali. Il 20è infatti, per quanto riguarda il 2021, il giorno dell’equinozio di. Ma che cos’è e quando è. Quando è l’equinozio diPer quanto riguarda il 2021, l’equinozio diè il 20alle ore 10.37. Di norma può cadere il 19, il 20 o il 21. La gran parte delle persone, ...

