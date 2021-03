Riva | online il singolo “Tu vedevi pioggia io vedevo solo fulmini”

(Di sabato 20 marzo 2021) Tuio: è il nuovodei, in uscita per Futura Dischi. Ilsegue la pubblicazione di Distese infinite e spazi immensi e Confusione, due singoli che hanno aperto un nuovo capitolo musicale del trio napoletano, sospeso tra scorci elettronici e momenti d’introspezione di puro stile indie-pop. Capitolo che culminerà con la pubblicazione di un attesissimo EP, in arrivo nei prossimi mesi. Di che cosa parla? Ilracconta di occasioni sprecate e della difficoltà che si ha spesso nell’individuare la strada giusta da seguire. Ma parla anche della possibilità che ognuno di noi ha di attingere dai ricordi del passato per inseguire nuovi obiettivi. Un testo nato in quello spazio tra ...

Advertising

CdT_Online : Riva è tornato: 'È stata dura, pensavo che la mia stagione fosse finita' - CoseNostre_OL : Pulizia dei fossi entro il 6 aprile - colpo77 : @riva_francesco @repubblica @Maumol Mamma mia cosa sto leggendo online... sempre peggio - martulliviaggi : ??Aperte le vendite per i villaggi turistici per l'#estate2021?? ??Alla scoperta del Riva Marina Resort ?Disponibilit… - ceconomou56 : RT @AlessandraCicc6: @agustin_gut @lissablu68 @martinis2018 @ceconomou56 @Make_u2_happy @hayertalbema3ak @famartinez2001 @dianadep1 @1Atsuh… -

Ultime Notizie dalla rete : Riva online

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Una volta pubblicato sui social,ha inviato il testo anche al Cittadino e all'Asst Monza che a ... Redazione...... collegate acon cavi sottomarini e integrata da idrolizzatori per conservare in idrogeno e ...manifestato un forte interesse per il progetto e sono in programma diversi incontri (per lo più)...Genova. Sono 85 i campioni pronti a sfidarsi in video con la loro bravura e disponibilità per la prima edizione digitale del campionato mondiale di pesto al mortaio che si terrà domani a partire dalle ...Il pilota di Rivà torna al volante della Citroen Saxo, nella salita vicentina, desideroso più che mai di pareggiare il conto con la dea bendata dopo l’Adria Rally Show. RIVÀ (Rovigo) – Michele Mancin ...