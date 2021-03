Pomezia, chiusura Hotel Selene: parte la cassa integrazione per i dipendenti dopo 5 mesi (Di sabato 20 marzo 2021) In seguito alla chiusura dell’Hotel Selene di Pomezia, arrivano finalmente buone notizie per i lavoratori. L’Inps ha infatti validato la richiesta (avanzata dalla Regione Lazio) di avviare la cassa integrazione guadagni, come strumento alternativo ai licenziamenti, per i 30 dipendenti della struttura ricettiva. Il polo alberghiero è stato oggetto di chiusura definitiva, in seguito al fallimento di quest’ultimo, e che dunque i lavoratori non percepiscono sussidi dal 13 ottobre. Leggi anche: Pomezia, chiusura Hotel Selene: «I lavoratori non percepiscono la cassa integrazione da luglio» Hotel Selene: lavoratori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) In seguito alladell’di, arrivano finalmente buone notizie per i lavoratori. L’Inps ha infatti validato la richiesta (avanzata dalla Regione Lazio) di avviare laguadagni, come strumento alternativo ai licenziamenti, per i 30della struttura ricettiva. Il polo alberghiero è stato oggetto didefinitiva, in seguito al fallimento di quest’ultimo, e che dunque i lavoratori non percepiscono sussidi dal 13 ottobre. Leggi anche:: «I lavoratori non percepiscono lada luglio»: lavoratori ...

Chiusura Hotel Selene: ok alla cassa integrazione, scongiurati i licenziamenti

