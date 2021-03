Pagelle Spezia-Cagliari 2-1, voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Le Pagelle di Spezia-Cagliari 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Picco primo tempo combattuto e fuochi di artificio nel secondo tempo: la sblocca Piccoli, raddoppio di Maggiore con un vero gollonzo, poi mille occasioni per i sardi che la riaprono con Gaston Pereiro ma senza trovare il pari. Di seguito i voti ai protagonisti. Spezia (4-3-3): Zoet 7.5; Ferrer 6.5, Ismajli 6.5, Erlic 6.5 (36’ st Agoume sv), Marchizza 6 (1’ st Bastoni 7); Pobega 6 (10’ st Leo Sena 6.5), Ricci 6.5, Maggiore 7.5 (37’ st Acampora sv); Gyasi 6.5, Piccoli 7 (22’ st Nzola 6), Farias 6.5. In panchina: Rafael, Terzi, Chabot, Verde, Dell’Orco, Vignali, ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventottesima giornata di. Al Picco primo tempo combattuto e fuochi di artificio nel secondo tempo: la sblocca Piccoli, raddoppio di Maggiore con un vero gollonzo, poi mille occasioni per i sardi che la riaprono con Gaston Pereiro ma senza trovare il pari. Di seguito iai protagonisti.(4-3-3): Zoet 7.5; Ferrer 6.5, Ismajli 6.5, Erlic 6.5 (36’ st Agoume sv), Marchizza 6 (1’ st Bastoni 7); Pobega 6 (10’ st Leo Sena 6.5), Ricci 6.5, Maggiore 7.5 (37’ st Acampora sv); Gyasi 6.5, Piccoli 7 (22’ st Nzola 6), Farias 6.5. In panchina: Rafael, Terzi, Chabot, Verde, Dell’Orco, Vignali, ...

