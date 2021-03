Nessun positivo nell’Inter | Marotta lascia l’ospedale

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 20 marzo 2021) Sospiro di sollievo con un solo caso di positività nel gruppo-squadra dell'Inter. E' il risultato dei test effuati ieri alla formazione nerazzurra. La positività non è né tra i giocatori né nello staff tecnico e non è stata resa nota per motivi di privacy. Le buone nuove proseguono con la notizia che Giuseppe, a.d. Sport ricoverato all`Humanitas di Rozzano per Covid-19 dall`11 marzo, hato la struttura dopo il netto miglioramento delle sue condizioni di salute.Sembra quindi scongiurato il rischioso scenario del focolaio che avrebbe potuto coinvolgere altri calciatori della rosa dopo i casi - in ordine cronologico - di Danilo D`Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan de Vrij e Matias Vecino. Dai test di domani dipenderà la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile (fissata teoricamente per lunedì) e le eventuali convocazioni nelle varie ...