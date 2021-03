Napoli, per la prima volta utilizzati anticorpi monoclonali su paziente Covid (Di sabato 20 marzo 2021) Sono stati somministrati ieri all’Ospedale del Mare di Napoli, per la prima volta in Campania, anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19. L’uomo individuato dall’assistenza domiciliare Covid dell’ASL Napoli 1 Centro, ha 57 anni e presenta un quadro estremamente complesso: dializzato, diabetico e iperteso. Nonostante le pesanti comorbidità, il paziente è già oggi in netto miglioramento dopo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Sono stati somministrati ieri all’Ospedale del Mare di, per lain Campania,per la cura del-19. L’uomo individuato dall’assistenza domiciliaredell’ASL1 Centro, ha 57 anni e presenta un quadro estremamente complesso: dializzato, diabetico e iperteso. Nonostante le pesanti comorbidità, ilè già oggi in netto miglioramento dopo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

