Monitor Italia: balzo in avanti del Pd, torna secondo partito (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – Ecco i risultati di Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecné con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 19 marzo 2021 su un campione di mille casi. IL 57,5% DEGLI ITALIANI HA FIDUCIA NEL GOVERNO DRAGHI Leggi su dire (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – Ecco i risultati di Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecné con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 19 marzo 2021 su un campione di mille casi. IL 57,5% DEGLI ITALIANI HA FIDUCIA NEL GOVERNO DRAGHI

Advertising

Mariang47614228 : RT @nopost3b: L'uomo che portò l'Italia a sbattere manda monitor al governo. In seconda serata trasmettiamo Schettino che da consigli per… - _fiorucci : RT @nopost3b: L'uomo che portò l'Italia a sbattere manda monitor al governo. In seconda serata trasmettiamo Schettino che da consigli per… - sabrimaggioni : RT @nopost3b: L'uomo che portò l'Italia a sbattere manda monitor al governo. In seconda serata trasmettiamo Schettino che da consigli per… - nopost3b : L'uomo che portò l'Italia a sbattere manda monitor al governo. In seconda serata trasmettiamo Schettino che da con… - nomismaustampa : RT @giornaledelcibo: L’emergenza sanitaria ha accelerato l'adozione dei servizi di consegna a domicilio e l’acquisto su siti e-commerce, un… -