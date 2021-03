Moioli | la gara della verità Deve battere Samkova per vincere la quarta Coppa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moioli gara

E' giunto il momento della verità per Michela, 25enne bergamasca giunta alla sesta e ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo di ... in unache vedrà al via anche Sofia Belingheri e ...Sabato 20 marzo è il momento verità per Michela, giunta alla sesta e ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo di snowboardcross ... in unache vedrà al via anche Sofia Belingheri e ...E’ giunto il momento della verità per Michela Moioli, 25enne bergamasca giunta alla sesta e ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo di snowboardcross femminile, alla pari in vetta alla classifi ...Oggi a Veysonnaz, in Svizzera, Michela Moioli si giocherà la Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboardcross con la ceca Eva Samkova. Le due, al momento, nella graduatoria generale hanno gli stessi punti ...