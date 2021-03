Mario Draghi in mezzo alle bandierine (Di sabato 20 marzo 2021) Enrico Letta attacca Matteo Salvini, il leader della Lega risponde, mentre Matteo Renzi torna a pungolare il Partito democratico, accusa Beppe Grillo di aver fomentato l’odio della politica e Italia viva rispolvera addirittura il Mes. Da qualunque parte si giri, Mario Draghi vede una distesa di bandiere e bandierine, rivendicazioni e propaganda, i partiti che sgomitano l’uno sulla testa dell’altro per avere uno strapuntino di visibilità in più, per dire che la norma decisiva del provvedimento decisivo è merito loro, quel che la loro fetta di elettorato gli ha sempre chiesto. Ieri la prima bandiera Draghi l’ha piantata nell’occhio di Salvini, che voleva uno stralcio delle cartelle esattoriali ben più ampio di quel che il premier gli ha concesso alla fine di una mediazione che ha bloccato il Cdm per tre ore. ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Enrico Letta attacca Matteo Salvini, il leader della Lega risponde, mentre Matteo Renzi torna a pungolare il Partito democratico, accusa Beppe Grillo di aver fomentato l’odio della politica e Italia viva rispolvera addirittura il Mes. Da qualunque parte si giri,vede una distesa di bandiere e, rivendicazioni e propaganda, i partiti che sgomitano l’uno sulla testa dell’altro per avere uno strapuntino di visibilità in più, per dire che la norma decisiva del provvedimento decisivo è merito loro, quel che la loro fetta di elettorato gli ha sempre chiesto. Ieri la prima bandieral’ha piantata nell’occhio di Salvini, che voleva uno stralcio delle cartelle esattoriali ben più ampio di quel che il premier gli ha concesso alla fine di una mediazione che ha bloccato il Cdm per tre ore. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #DecretoSostegni, il Presidente Mario Draghi e i Ministri Daniele Franco e @AndreaOrlandoSP illustrano in conferenz… - matteorenzi : Davanti alle sfide nuove che attendono l'Italia e l'Europa, io mi sento più tranquillo se a presiedere il #G20 e al… - lucianonobili : Non sarà sui social, non farà dirette facebook, ma Mario #Draghi trolla populisti e sovranisti come pochi.… - bepipezzulli : 'Il livello dei tassi è tale per cui il #Mes non è prioritario', così Mario #Draghi in conferenza stampa dopo il Cd… - Coludinomsncom2 : RT @matteorenzi: Davanti alle sfide nuove che attendono l'Italia e l'Europa, io mi sento più tranquillo se a presiedere il #G20 e al Consig… -