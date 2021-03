Manifestazione No Mask e No Vax a Torino: ferito un poliziotto, un denunciato e oltre 50 multati (Di sabato 20 marzo 2021) Manifestazione non autorizzata di No Mask e No Vax, oggi pomeriggio a Torino, in piazza Castello. Con lo slogan «Giustizia libertà respirare verità», un centinaio di... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 marzo 2021)non autorizzata di Noe No Vax, oggi pomeriggio a, in piazza Castello. Con lo slogan «Giustizia libertà respirare verità», un centinaio di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Manifestazione non autorizzata di No Mask e No Vax, in piazza Castello, a Torino. Con lo slogan 'Giustizia libertà… - fanpage : Manifestazione No Vax e No Mask. Scattano le sanzioni: - AndreaV91234412 : RT @VaeVictis: Invece a Torino sembra che qualcuno cominci a svegliarsi: manifestazione senza mascherine. Peccato solo che la gente non sia… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Manifestazione non autorizzata di No Mask e No Vax, in piazza Castello, a Torino. Con lo slogan 'Giustizia libertà respir… - solops : Manifestazione No Mask e No Vax a Torino. Decine di multe per non uso della mascherina e mobilità ingiustificata… -