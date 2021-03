Lui? "Disperso" nel devastante tsunami del 2004. Orrore infinito: che fine aveva fatto e come ha vissuto i suoi ultimi 16 anni (Di sabato 20 marzo 2021) Lo tsunami che devastò il Sud Est asiatico il 26 dicembre 2004 continua a sconvolgere il mondo. Il tabloid britannico Daily Mail riporta un fatto sconcertante: Abrip Asep, un ex agente di polizia, era in servizio il giorno di Santo Stefano a Sumatra, in Indonesia. Il suo corpo non era mai stato ritrovato e fu inserito nel lungo, tragico elenco dei dispersi dopo il maremoto di magnitudo 9.1 che travolse le coste asiatiche provocando 230mila morti, mezzo milione di feriti e cinque milioni di sfollati. come spiega anche Tgcom24, anch e i suoi familiari erano ormai certi della morte dell'uomo. Ora, la svolta: secondo quanto riferito dai media locali, Asep è stato ritrovato clamorosamente, 16 anni dopo il tragico evento: "a seguito dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Loche devastò il Sud Est asiatico il 26 dicembrecontinua a sconvolgere il mondo. Il tabloid britco Daily Mail riporta unsconcertante: Abrip Asep, un ex agente di polizia, era in servizio il giorno di Santo Stefano a Sumatra, in Indonesia. Il suo corpo non era mai stato ritrovato e fu inserito nel lungo, tragico elenco dei dispersi dopo il maremoto di magnitudo 9.1 che travolse le coste asiatiche provocando 230mila morti, mezzo milione di feriti e cinque milioni di sfollati.spiega anche Tgcom24, anch e ifamiliari erano ormai certi della morte dell'uomo. Ora, la svolta: secondo quanto riferito dai media locali, Asep è stato ritrovato clamorosamente, 16dopo il tragico evento: "a seguito dello ...

