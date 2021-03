Isola dei Famosi, proprosta indecente di Vera Gemma: “Se dormo con te…” (Di sabato 20 marzo 2021) Vera Gemma vuole dormire con Awed Negli ultimi giorni sta facendo parlare parecchio Vera Gemma, la figlia del compianto attore Giuliano. Quest’ultima, infatti, nonostante sia fidanzata non ha nascosto alla conduttrice Ilary Blasi di essere rimasta particolarmente colpita dal fascino del modello Akash Kumar: tutto questo avveniva nel primo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021. In questi primi giorni trascorsi in Honduras, la naufraga ha spiazzato tutti avvicinandosi anche al giovane influencer e conduttore del GF Vip Party, Awed. I due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno parlato del più e del meno, e ad un certo punto la donna gli ha fatto una proposta ‘indecente’. Qualcosa che è stato mostrato in daytime su Mediaset Extra. Ma andiamo a vedere nello ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 20 marzo 2021)vuole dormire con Awed Negli ultimi giorni sta facendo parlare parecchio, la figlia del compianto attore Giuliano. Quest’ultima, infatti, nonostante sia fidanzata non ha nascosto alla conduttrice Ilary Blasi di essere rimasta particolarmente colpita dal fascino del modello Akash Kumar: tutto questo avveniva nel primo appuntamento dell’dei2021. In questi primi giorni trascorsi in Honduras, la naufraga ha spiazzato tutti avvicinandosi anche al giovane influencer e conduttore del GF Vip Party, Awed. I due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno parlato del più e del meno, e ad un certo punto la donna gli ha fatto una proposta ‘’. Qualcosa che è stato mostrato in daytime su Mediaset Extra. Ma andiamo a vedere nello ...

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - Valeriangione : RT @MediasetPlay: È tempo di #IsolaParty, dal 22 marzo in streaming con @AndreaDianetti e @ValeriaAngione... Ogni lunedì e giovedì sera, a… - passioniepensi1 : RT @IsolaDeiFamosi: Mediaset Play, questo è il cammino E poi dritto fino al mattino Poi la strada la trovi da te Porta all'#IsolaParty... c… -