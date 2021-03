Insulti shock a Simy | ' Zingaro di m Godo se tuo figlio muore di cancro'

Advertising

Non c'è fine al peggio. Gli odiatori che infestano i social non conoscono vergogna e non smettono di prendere di mira - conpesantemente offensivi - i personaggi famosi, della tv, dello spettacolo o dello sport. L'ultimo calciatore bersaglio degli "haters" è l'attaccante del Crotone, Simy. Che, però, non è rimasto ..."In Nigeria si deve propagare la peste bubbonica" e "godo che tuo figlio muore per cancro al pancreas", a corredo di un non meno pesante " zingaro di m***a" . Questi glirivolti sul web a Simy , centravanti del Crotone andato in gol oggi nel ko subito in rimonta col Bologna in casa (suo, su rigore, il gol del momentaneo 2 - 0 per i calabresi poi ...Pesanti offese da parte di un 'hater' per l'attaccante del Crotone, che li ha condivisi su Instagram replicando così: "Facciamolo diventare famoso, perché se lo merita" ..."Godo se tuo figlio muore" una delle frasi rivolte all'attaccante nigeriano del Crotone, che le ha poi riportate sui social insieme al profilo dell'hater ...