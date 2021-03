I numeri in chiaro. Sebastiani: «La curva delle terapie intensive sta frenando. Ma le vaccinazioni vanno ancora troppo a rilento» (Di sabato 20 marzo 2021) In Italia sono 23.832 i nuovi casi di positività al Coronavirus. Ieri erano 25.735. Sono 401 i decessi segnalati nelle ultime 24 ore. Ieri, 19 marzo, erano stati 386. Il totale delle vittime di Covid-19 sale così a 104.642. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta poi 3.387 pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 243 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. «Superiamo i 20 mila casi al giorno, ma dobbiamo cercare di guardare l’andamento generale», spiega Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr. «Le misure restrittive stanno funzionando» Il trend, spiega il matematico, «per quanto riguarda la percentuale dei casi positivi ai tamponi molecolari, ma anche per quanto riguarda il numero assoluto dei tamponi, in questa settimana ha raggiunto il picco». Questo significa che «le ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) In Italia sono 23.832 i nuovi casi di positività al Coronavirus. Ieri erano 25.735. Sono 401 i decessi segnalati nelle ultime 24 ore. Ieri, 19 marzo, erano stati 386. Il totalevittime di Covid-19 sale così a 104.642. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta poi 3.387 pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 243 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. «Superiamo i 20 mila casi al giorno, ma dobbiamo cercare di guardare l’andamento generale», spiega Giovanni, matematico del Cnr. «Le misure restrittive stanno funzionando» Il trend, spiega il matematico, «per quanto riguarda la percentuale dei casi positivi ai tamponi molecolari, ma anche per quanto riguarda il numero assoluto dei tamponi, in questa settimana ha raggiunto il picco». Questo significa che «le ...

