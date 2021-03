**Governo: sondaggista Masia, 'Draghi sorride per rendere partecipi, ma non cerca consensi'** (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Sobrietà, equilibrio ed understatement uniti ad una profonda consapevolezza dei problemi" hanno caratterizato la prima conferenza stampa di Mario Draghi, l'uomo che "senza fare voli pindarici e promesse, ha scelto di comunicare con sobrietà ciò che è stato fatto e deliberato su impegni precisi, rassicurando con senso pratico il popolo italiano, a partire dall'annuncio "farò il vaccino con AstraZeneca". A tracciare il bilancio è il sondaggista Fabrizio Masia, direttore Generale & Partner, ?Emg Different (Marketing & Opinion Research), che sollecitato dall'Adnkronos individua nel sorriso, quasi sempre accennato sul volto del presidente del Consiglio, una manifestazione di "apertura, avvicinamento. La volontà di compartecipare e rendere partecipi. Un segno di vicinanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Sobrietà, equilibrio ed understatement uniti ad una profonda consapevolezza dei problemi" hanno caratterizato la prima conferenza stampa di Mario, l'uomo che "senza fare voli pindarici e promesse, ha scelto di comunicare con sobrietà ciò che è stato fatto e deliberato su impegni precisi, rassicurando con senso pratico il popolo italiano, a partire dall'annuncio "farò il vaccino con AstraZeneca". A tracciare il bilancio è ilFabrizio, direttore Generale & Partner, ?Emg Different (Marketing & Opinion Research), che sollecitato dall'Adnkronos individua nel sorriso, quasi sempre accennato sul volto del presidente del Consiglio, una manifestazione di "apertura, avvicinamento. La volontà di compartecipare e. Un segno di vicinanza ...

