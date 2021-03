Dalla Campania a Foggia vicino a casa della ex dopo averla minacciata di morte Con questa accusa arrestato un 43enne (Di sabato 20 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Continua l’attività svolta Dalla Compagnia carabinieri di Foggia finalizzata a dare il massimo supporto alle donne vittime di atti persecutori. questa volta a vivere questa bruttissima esperienza è stata una donna di 48 anni, originaria del capoluogo dauno, che, domenica scorsa, ha avuto il coraggio di denunciare, presso il locale Comando Stazione, quanto stava subendo da qualche tempo dal compagno appena lasciato qualche giorno addietro, un 43enne originario di Marano di Napoli (NA). Quest’ultimo, non accettando molto probabilmente la fine della loro relazione sentimentale, avvenuta nel mese di ottobre dello scorso anno a causa di alcune divergenze caratteriali, aveva cominciato a mandare alla vittima numerosissimi messaggi vocali e di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Continua l’attività svoltaCompagnia carabinieri difinalizzata a dare il massimo supporto alle donne vittime di atti persecutori.volta a viverebruttissima esperienza è stata una donna di 48 anni, originaria del capoluogo dauno, che, domenica scorsa, ha avuto il coraggio di denunciare, presso il locale Comando Stazione, quanto stava subendo da qualche tempo dal compagno appena lasciato qualche giorno addietro, unoriginario di Marano di Napoli (NA). Quest’ultimo, non accettando molto probabilmente la fineloro relazione sentimentale, avvenuta nel mese di ottobre dello scorso anno a causa di alcune divergenze caratteriali, aveva cominciato a mandare alla vittima numerosissimi messaggi vocali e di ...

