Contenzioso concluso | dopo tre nomi in cinque anni la via smemorata si chiama Rinaldi

(Di sabato 20 marzo 2021) FOSSOMBRONE - La vicenda della strada che a Fossombrone ha cambiato 3 volte toponimo in 5va in archivio. Le lagnanze dei residenti, riconosciute legittime anche dal sindaco, restano però tali. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Contenzioso concluso

corriereadriatico.it

FOSSOMBRONE - La vicenda della strada che a Fossombrone ha cambiato 3 volte toponimo in 5 anni va in archivio. Le lagnanze dei residenti, riconosciute legittime anche dal sindaco, restano però tali. ...... nell'ambito di untra un privato cittadino e l'Amministrazione comunale. L'accusa è ... 'Questa Amministrazione - hail Sindaco - continua a lavorare a beneficio della Comunità di ...FOSSOMBRONE - La vicenda della strada che a Fossombrone ha cambiato 3 volte toponimo in 5 anni va in archivio. Le lagnanze dei residenti, riconosciute legittime anche dal sindaco, ...SINISCOLA. Si potrebbe concludere a breve con la stesura del nuovo manto d’asfalto nelle vie Gramsci e Matteotti il contenzioso sorto nei mesi scorsi tra l’amministrazione comunale baroniese e la Mede ...