AstraZeneca | dopo la sospensione slitta la consegna dei vaccini prevista in Italia questa settimana

(Di sabato 20 marzo 2021) Ancora problemi sul fronte. L’invio delle dosi di vaccino contro il Covid-19 previstoinè stato rinviato: secondo quanto apprende l’agenzia di stampa Ansa da «fonti qualificate», l’invio delle 134 mila dosi previsto per giovedì 18 marzo è stato annullato per motivi logistici. Le difficoltà sarebbero legate allaprecauzionale delle somministrazioni del prodotto di Oxford che era stata disposta nei giorni scorsi da vari Paesi, tra cui l’. Il via libera per la ripartenza alle somministrazioni è arrivato lo stesso giovedìil parere dell’Ema. Questo pomeriggio, intanto, è previsto l’arrivo di un nuovo carico di Moderna. La struttura Commissariale di Francesco Figliuolo – il generale che si sta occupando della ...

l'ok dell'Ema, riparte a pieno regime in Italia la vaccinazione anti - Covid con. 'Il calo delle vaccinazioni è stato solo per un giorno in cui siamo scesi da 150 a 100mila, poi sono ...