Arnold Schwarzenegger è il leader più affidabile in caso di invasione aliena (Di sabato 20 marzo 2021) invasione aliena? Ci pensa Arnold Schwarzenegger. È lui il leader cui potremmo riporre le nostre speranze e il destino dell’umanità qualora la Terra venisse attaccata dagli alieni. Almeno, questo è quanto pensano gli inglesi, secondo un sondaggio che ha coinvolto la Gran Bretagna. Stando a quanto riferisce il sito TMZ, il canale televisivo Blaze Tv ha commissionato il sondaggio, chiedendo a 2000 inglesi di indicare il leader ideale, in caso di invasione aliena, scegliendo in un elenco di 20 celebrità e personaggi pubblici. Ebbene, il più votato tra i 20 nomi proposti dal sondaggio è proprio la star di Terminator, nonché ex Governatore della California. Arnold Schwarzenegger, dunque, sarebbe (secondo ... Leggi su gqitalia (Di sabato 20 marzo 2021)? Ci pensa. È lui ilcui potremmo riporre le nostre speranze e il destino dell’umanità qualora la Terra venisse attaccata dagli alieni. Almeno, questo è quanto pensano gli inglesi, secondo un sondaggio che ha coinvolto la Gran Bretagna. Stando a quanto riferisce il sito TMZ, il canale televisivo Blaze Tv ha commissionato il sondaggio, chiedendo a 2000 inglesi di indicare ilideale, indi, scegliendo in un elenco di 20 celebrità e personaggi pubblici. Ebbene, il più votato tra i 20 nomi proposti dal sondaggio è proprio la star di Terminator, nonché ex Governatore della California., dunque, sarebbe (secondo ...

Advertising

ArthurS22454571 : @AlvisePedrotti Come un gemello... Uguale uguale, come Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito - Szobosalv : @CozAndrea @giov1926 @Giovannunziata Conosco solo Arnold Schwarzenegger spiace - cinemaniaco_fb : ?????????????? Arnold Schwarzenegger votato miglior leader in caso di invasione aliena - nicogroja : RT @ParamountItalia: “Voglio ringraziare le persone per la fiducia che ripongono in me. Sono pronto a servirvi.” #ArnoldSchwarzenegger http… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Voglio ringraziare le persone per la fiducia che ripongono in me. Sono pronto a servirvi.” #ArnoldSchwarzenegger http… -