Ambasciatore ucciso in Congo, la vedova di Attanasio avrà la cittadinanza italiana (Di sabato 20 marzo 2021) Zakia Seddiki, la vedova di Luca Attanasio, l’Ambasciatore ucciso in un attentato in Congo, lo scorso 21 febbraio, avrà la cittadinanza italiana. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che ha fatto partire la procedura per il conferimento. Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 marzo 2021) Zakia Seddiki, ladi Luca, l’in un attentato in, lo scorso 21 febbraio,la. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che ha fatto partire la procedura per il conferimento.

Advertising

HuffPostItalia : Cittadinanza italiana per la vedova dell'ambasciatore Attanasio, ucciso in Congo - davidefaraone : “Ha contribuito con impegno esemplare alla realizzazione della politica italiana a tutela dei diritti dei più debol… - fattoquotidiano : Luca Attanasio, avviata la procedura per conferire la cittadinanza italiana alla moglie dell’ambasciatore ucciso in… - Lavitadelpopolo : Non cessano le violenze nel Paese. Il 14 marzo 15 persone sono state massacrate dai ribelli dell’Adf, nel Nord Kivu… - salvatore_irato : da FQ Luca Attanasio, avviata la procedura per conferire la cittadinanza italiana alla moglie dell’ambasciatore ucc… -