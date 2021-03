Aaron March conquista Coppa del mondo 'parallelo' di snowboard (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - Nella località di Berchtesghaden che diede i natali alla ‘Valanga Azzurra' dello sci alpino – la cinquina del 7 gennaio 1974 – oggi un altro italiano ha centrato un'importante impresa ma in uno sport diverso, lo snowboard che per l'Italia è terra di conquista grazie ai suoi ‘vecchietti'. Oggi Aaron March non ha solo vinto la gara di slalom parallelo ma ha anche conquistato la coppetta di specialità (la prima volta nel 2017) e soprattutto la Coppa generale di parallelo che comprende anche il gigante parallelo. In quest'ultima specialità in questa stagione ha primeggiato un altro veterano della tavola azzurra, Roland Fischnaller, 40 anni e non sentirli e già mentalmente pronto a Pechino 2022 per quella che sarebbe la sua ... Leggi su agi (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - Nella località di Berchtesghaden che diede i natali alla ‘Valanga Azzurra' dello sci alpino – la cinquina del 7 gennaio 1974 – oggi un altro italiano ha centrato un'importante impresa ma in uno sport diverso, loche per l'Italia è terra digrazie ai suoi ‘vecchietti'. Ogginon ha solo vinto la gara di slalomma ha ancheto la coppetta di specialità (la prima volta nel 2017) e soprattutto lagenerale diche comprende anche il gigante. In quest'ultima specialità in questa stagione ha primeggiato un altro veterano della tavola azzurra, Roland Fischnaller, 40 anni e non sentirli e già mentalmente pronto a Pechino 2022 per quella che sarebbe la sua ...

