Zevi | per rilancio città grande progetto condiviso da tutti

Roma – "In tutte le citta' del mondo dove ho visto un cambiamento economico e sociale positivo questo e' stato il frutto di un tavolo di lavoro in cui si e' strutturato un progetto di trasformazione della citta' attorno a cui si sono seduti politici, intellettuali, imprenditori, commercianti e universita'. Li' si deve condividere un progetto che andra' oltre la scadenza elettorale. Altrimenti falliranno tutti i sindaci". Cosi' il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Tobia Zevi, nel corso di un dibattito su Clubhouse.

