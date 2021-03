Usa - Cina: prove (difficili) di dialogo. E Mosca apre a Biden: 'Sempre disponibili' (Di venerdì 19 marzo 2021) Non c'è il disgelo tra Usa e Cina al primo giorno di vertice ad Anchorage, in Alaska, tra le due potenze: il primo summit dall'insediamento dell'amministrazione di Joe Biden, e che proseguirà oggi. Le ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 marzo 2021) Non c'è il disgelo tra Usa eal primo giorno di vertice ad Anchorage, in Alaska, tra le due potenze: il primo summit dall'insediamento dell'amministrazione di Joe, e che proseguirà oggi. Le ...

Advertising

limesonline : ???????? Anche se Joe #Biden non avesse dato del 'killer senz'anima' a Vladimir Putin, i rapporti tra Stati Uniti e Rus… - MediasetTgcom24 : Cina minaccia azioni decise contro 'l'ingerenza degli Usa' #cina - Agenzia_Ansa : Prove di dialogo Usa-Cina, ma il disgelo è lontano #ANSA - ENRICO27218318 : RT @EsteriLega: Primo vertice della nuova amministrazione USA con la Cina. Chissà se insulterà anche Pechino - marina_valerio : #Cina #AlaskaMeeting Secondo il Post il Pentagono usa la Cina come scusante per gonfiare il budget. Gli #USA hanno… -