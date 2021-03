Turismo, Minardo: “Il 7 e l’8 maggio in Sicilia gli Stati Generali” (Di venerdì 19 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Il 7 e l’8 maggio si terranno a Ragusa gli Stati Generali del Turismo. Lo ha annunciato il deputato nazionale e coordinatore della Lega nell’Isola, Nino Minardo, nel corso di una intervista all’Italpress. “Abbiamo in programma un evento nazionale fissato per il 7 e l’8 maggio a Ragusa. Si tratta degli Stati Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 19 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Il 7 e l’8si terranno a Ragusa glidel. Lo ha annunciato il deputato nazionale e coordinatore della Lega nell’Isola, Nino, nel corso di una intervista all’Italpress. “Abbiamo in programma un evento nazionale fissato per il 7 e l’8a Ragusa. Si tratta degli

