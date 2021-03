Theo Hernandez: “Amareggiato per ieri, ma è già ora di rialzarsi per le prossime sfide” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il giocatore del Milan Theo Hernandez, ha scritto così su Twitter all’indomani dell’eliminazione dall’Europa League: “Amareggiato per il risultato di ieri. È ora di alzarsi e lavorare di fronte alle sfide che ci attendono. Oggi più che mai: FORZA”. Amareggiato per il risultato di ieri. È ora di alzarsi e lavorare di fronte alle sfide che ci attendono. oggi più che mai: FORZA @acmilan!!!! #SempreMilan pic.twitter.com/UF9Od6Kbjs — Theo Hernandez (@TheoHernandez) March 19, 2021 Foto: Twitter Theo Hernandez L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Il giocatore del Milan, ha scritto così su Twitter all’indomani dell’eliminazione dall’Europa League: “per il risultato di. È ora di alzarsi e lavorare di fronte alleche ci attendono. Oggi più che mai: FORZA”.per il risultato di. È ora di alzarsi e lavorare di fronte alleche ci attendono. oggi più che mai: FORZA @acmilan!!!! #SempreMilan pic.twitter.com/UF9Od6Kbjs —(@) March 19, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

