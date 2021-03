Spezia, Italiano: “Il Cagliari ha giocatori di livello e sta bene. Manca poco alla fine, non c’è tempo per sbagliare” (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo Spezia vuole uscire dal momento difficile e domani gli Aquilotti saranno chiamati a rispondere in un test importantissimo. La squadra di Italiano ospiterà il Cagliari di Semplici in quello che sarà uno scontro diretto per la salvezza: "E' una squadra formata da giocatori di qualità che hanno la possibilità di venire fuori da questa classifica - afferma l'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano in conferenza stampa - , sono una squadra tosta e con punti di forza innumerevoli. Dal momento del ribaltone in panchina hanno cambiato marcia, sono una squadra temibilissima e, anche se è arrivato un passo falso con la Juve, mentalmente stanno molto bene. Noi prepariamo ogni gara per vincere perché ogni squadra deve fare così. Poi in base a come si evolve una partita e a ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) Lovuole uscire dal momento difficile e domani gli Aquilotti saranno chiamati a rispondere in un test importantissimo. La squadra diospiterà ildi Semplici in quello che sarà uno scontro diretto per la salvezza: "E' una squadra formata dadi qualità che hanno la possibilità di venire fuori da questa classifica - afferma l'allenatore delloVincenzoin conferenza stampa - , sono una squadra tosta e con punti di forza innumerevoli. Dal momento del ribaltone in panchina hanno cambiato marcia, sono una squadra temibilissima e, anche se è arrivato un passo falso con la Juve, mentalmente stanno molto. Noi prepariamo ogni gara per vincere perché ogni squadra deve fare così. Poi in base a come si evolve una partita e a ...

