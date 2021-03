“Speravo de morì prima” | Gianmarco Tognazzi insultato

(Di venerdì 19 marzo 2021) Stasera su Sky e Now debutta la serie “de”, dedicata agli ultimi 18 mesi da capitano della Roma di Francesco Totti. Il campione è interpretato da Pietro Castellitto. Il mister Luciano Spalletti ha il volto di. Quali sono state le polemiche sollevate sui social? Come ha risposto? L’uomo, il campione, la leggenda. Da stasera, alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming Articolo completo: dal blog SoloDonna

PaoloCond : “Speravo de morì prima” è un lavoro stupendo e innovativo, nel quale si usa una mano leggera per parlare (anche) di… - MixPlimo : @RivistaUndici @SkyItalia @PaoloCond Pure io speravo de morì prima de st’altra stronzata sue Cappetano€ - zazoomblog : Speravo de morì prima: il cast della fiction su Francesco Totti - #Speravo #prima: #della #fiction - infoitcultura : 'Speravo de morì prima' al via stasera la miniserie su Francesco Totti: il trailer - maria_paola63 : RT @Massimo_Balss: #SperavoDeMorìPrima è una gran bella serie. E conferma che #PietroCastellitto è un ottimo interprete. #Totti #19marzo… -

Sono questi gli architravi portanti dideprima , la serie evento che ripercorre tra commedia e realtà l'ultimo anno e mezzo della carriera di Francesco Totti , sei puntate in onda dal ...deprima " La serie su Francesco Totti è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. ...