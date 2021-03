Serie B, finisce a reti bianche la sfida salvezza tra Ascoli e Cremonese (Di sabato 20 marzo 2021) E’ la sfida salvezza Ascoli-Cremonese ad aprire la 30a giornata di Serie B: il risultato è un pareggio a reti bianche e un punto per parte. Gara molto tattica, con i lombardi che hanno giocato meglio nel primo tempo e i padroni di casa che hanno invece spinto nella ripresa: pesa l’ammonizione rimediata da Dionisi, che salterà l’altro scontro diretto con il Cosenza. L’Ascoli dunque sale a quota 28 agganciando proprio il Cosenza e la Reggiana, la Cremonese ora è a 36. Foto: logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) E’ laad aprire la 30a giornata diB: il risultato è un pareggio ae un punto per parte. Gara molto tattica, con i lombardi che hanno giocato meglio nel primo tempo e i padroni di casa che hanno invece spinto nella ripresa: pesa l’ammonizione rimediata da Dionisi, che salterà l’altro scontro diretto con il Cosenza. L’dunque sale a quota 28 agganciando proprio il Cosenza e la Reggiana, laora è a 36. Foto: logoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

