Sciopero per il clima, la protesta dei Fridays for Future arriva sott'acqua: l'immersione con Greenpeace nell'Oceano Indiano – Video (Di venerdì 19 marzo 2021) In occasione della Giornata mondiale di azione per il clima, la giovane scienziata e attivista di Fridays For Future Mauritius, Shaama Sandooyea – attualmente impegnata in una spedizione di ricerca condotta a bordo dell'Arctic Sunrise di Greenpeace – ha portato per la prima volta la protesta per il clima sott'acqua, immergendosi nel cuore dell'Oceano Indiano con un cartello con il messaggio "Youth Strike for climate". Lo Sciopero per il clima underwater ha avuto luogo a Saya de Malha Bank, sede di un ecosistema chiave per la regolazione del clima del nostro Pianeta – ovvero una delle più vaste praterie di piante acquatiche al mondo, responsabili dell'assorbimento di parte della CO2 in ...

