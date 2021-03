Necromunda | Hired Gun nel primo trailer è brutale FPS che ' porta' DOOM nell' universo di Warhammer 40K

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il publisher Focus Home Interactive ha svelato poco tempo fa un altro gioco ambientatodi40.000 che assomiglia molto aGun è uno sparatutto in prima persona che uscirà ilgiugno 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC.Gun è descritto come "veloce e" shooter. Vi permetterà di correre sui muri, di eseguire doppi salti, di usare un rampino e migliorare il personaggio. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Necromunda Hired

Non sorprende il fatti che non abbia mai sentito parlare diGun. Non è stato ancora annunciato, infatti. Ma nonostante questo, è apparso su Microsoft Store da ieri e, a quanto scopriamo, è stato sviluppato da Streum On Studio (Space Hulk: ...Stiamo arrivando al punto in cui possiamo affermare che il negozio digitale di Microsoft è diventato una vera e propria fonte di leak. L'ultimo tra questi ha rivelato lo sviluppo diGun , che sarà realizzato da una società chiamata Streum On Studio. Da quello che possiamo vedere sulla sua pagina del prodotto, che è ancora attiva al momento della stesura della ...Ecco il trailer di debutto di Necromunda: Hired Gun, il brutale shooter in prima persona ambientato nell'universo di Warhammer 40.000.Il publisher Focus Home Interactive e lo studio di sviluppo Streum On (Space Hulk: Deathwing) hanno annunciato un nuovo First Person Shooter basato ...