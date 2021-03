(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo le parole di vansullo scudetto delvinto nel lontano 1990 dove, a detta del 3 volte Pallone d’Oro la squadra azzurra avrebbe rubato, arriva la pronta risposta di, attaccato direttamente dal campion olandese. Secondo Marco vanera infatti un piano della Lega Calcio quello di portare in alto ilin modo tale da assicurarsi così due squadre in Champions League. In particolar modo vanrecrimina l’episodio che vide protagonistanel match contro l’Atalanta. Quel giornofu colpito in testa da una monetina lanciata da un tifoso e ilvinse con un3-0 a tavolino che lasciò di stucco il Milan e le altre squadre del massimo campionato. Queste le ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, #Alemao a gamba tesa su van Basten: 'Non accetta la sconfitta' ** - sportface2016 : Botta e risposta tra #Alemao e #VanBasten sullo scudetto 1990 vinto dal #Napoli: ecco la dura replica del brasilian… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #alemao Alemao: “Parole van Basten? Immaginavo fosse una persona intell… - MilanLiveIT : ?? #Milan - Arriva la risposta dell'ex #Napoli, Alemao, a #VanBasten - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'EX - Alemao: 'Van Basten? Dopo 30 anni dispiace che un campione non accetti la sconfitta, quel Napoli era una famigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Alemao

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'exha risposto così al campione olandese: "Mi dispiace molto perché avevo un'altra immagine di Van Basten. Una persona seria, una persona intelligente?...La risposta dell'ex'Scudetto del 1990? Hanno fatto il possibile per darlo al', parlava così Marco van Basten ai microfoni di AS. 'Le nuove regole in quegli anni permettevano di ...L’ex azzurro Alemao è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per rispondere alle parole di Van Basten sullo scudetto 1990 del Napoli ...Lo aveva già detto nei mesi scorsi. Ma la sortita di ieri comunque non è piaciuta. E se lo scudetto del 1990 vinto dal Napoli è una ferita aperta per Marco Van ...