Myanmar, Bbc: "Nostro reporter prelevato all'alba è scomparso" (Di venerdì 19 marzo 2021) "Bbc prende con estrema serietà la sicurezza di tutto il suo staff in Birmania e sta facendo tutto il possibile per ritrovare Aung Thura", si legge nel post di Bbc News Press Team su twitter Leggi su rainews (Di venerdì 19 marzo 2021) "Bbc prende con estrema serietà la sicurezza di tutto il suo staff in Birmania e sta facendo tutto il possibile per ritrovare Aung Thura", si legge nel post di Bbc News Press Team su twitter

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar Bbc Yangon, ancora 8 uccisi. Widodo chiede il ritorno della democrazia Attivisti e dimostranti in Myanmar accusano l'Asean di immobilità e sono contrari alle posizioni di ... Uno di essi sarebbe Aung Thura, della Bbc, ma finora non vi è la conferma dell'ufficio centrale.

Myanmar, cronaca di una carneficina ...rifugio o li rispedirà in Myanmar dove, accusati di diserzione e di non avere ubbidito agli ordini, rischiano molto grosso, anche la loro stessa vita. Uno di loro ha parlato con un reporter della BBC ...

Myanmar, Bbc: "Nostro reporter prelevato all'alba è scomparso" Rai News Myanmar, scomparso giornalista della BBC prelevato da casa sua NAYPYIDAW - Un giornalista birmano della Bbc è «scomparso» dopo essere stato portato via questa mattina presto da uomini non identificati, ha reso noto la stessa Bbc, esprimendo «profonda preoccupazio ...

Yangon, ancora 8 uccisi. Widodo chiede il ritorno della democrazia Ad Aungban, sette persone sono state uccisi da proiettili delle forze di sicurezza; un altro è morto dopo essere stato trasportato in ospedale per ferite gravi. Ieri un morto a Yangon, uno a Mo ...

