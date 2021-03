Mutui e prestiti: cosa sta succedendo ai tassi d'interesse (Di venerdì 19 marzo 2021) Quando l'inflazione sale anche i tassi d'interesse tendono al rialzo. Sono soprattutto le aspettative sull'aumento dell'inflazione USA (grazie al rincaro dei rendimenti di Stato americani) a far crescere (in termini leggeri) i tassi dei Mutui a interesse fisso. La tendenza dei tassi I dati arrivano dal Bollettino mensile del'Abi (Associazione Bancaria Italiana) che riporta l'incremento di febbraio nel tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni che è passato dall'1,27% di gennaio all'1,3% (era al 5,72% a fine 2007), La tendenza rialzista non preoccupa comunque gli analisti che si aspettano entro la fine del 2021 un incremento per un massimo di un quarto di punto percentuale. In ogni caso al momento resta ancora conveniente firmare per un mutuo a tasso fisso che resta ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) Quando l'inflazione sale anche id'tendono al rialzo. Sono soprattutto le aspettative sull'aumento dell'inflazione USA (grazie al rincaro dei rendimenti di Stato americani) a far crescere (in termini leggeri) ideifisso. La tendenza deiI dati arrivano dal Bollettino mensile del'Abi (Associazione Bancaria Italiana) che riporta l'incremento di febbraio nel tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni che è passato dall'1,27% di gennaio all'1,3% (era al 5,72% a fine 2007), La tendenza rialzista non preoccupa comunque gli analisti che si aspettano entro la fine del 2021 un incremento per un massimo di un quarto di punto percentuale. In ogni caso al momento resta ancora conveniente firmare per un mutuo a tasso fisso che resta ...

