Morto Nicola Loprieno | l’ex difensore sconfitto dalla Sla

Morto di Sla Nicola Loprieno: aveva 78 anni, a Lecce marcava Rivera

Loprieno, ex stopper di Matera e Lecce degli anni Sessanta e Settanta, si è arreso a 78 anni alla Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, contro cui ha combattuto con grinta e impeto, ......

Lutto nel calcio pugliese: morto Nicola Loprieno, l'ex difensore di Lecce e Matera è stato sconfitto dalla Sla.
Nicola Loprieno, ex stopper di Matera e Lecce degli anni Sessanta e Settanta, si è arreso a 78 anni alla Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, contro cui ha combattuto con grinta e impeto, correttezz ...