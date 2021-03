Milano-Sanremo 2021, Julian Alaphilippe: “Non sono il super favorito. Cercherò di seguire Van der Poel” (Di venerdì 19 marzo 2021) Mancano pochissime ore al via della tanto attesa Classicissima di Primavera: la 112esima edizione della Milano-Sanremo. Davanti a tutti spicca un golden trio formato dal vincitore uscente Wout van Aert, il fenomeno olandese Mathieu van der Poel, e il campione del mondo Julian Alaphilippe, andato a segno nel 2019. Quest’ultimo però, a detta sua, si ritiene l’ultimo dei tre, o più semplicemente il primo “papabile” dietro i due super favoriti. Reduce dalla Tirreno-Adriatico, come del resto i sui due primissimi avversari, il transalpino della Deceuninck-Quick Step, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della Sanremo in un incontro online con i media: “Ho fatto la mia settimana come volevo – ha affermato Alaphilippe – E’ stata difficile, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Mancano pochissime ore al via della tanto attesa Classicissima di Primavera: la 112esima edizione della. Davanti a tutti spicca un golden trio formato dal vincitore uscente Wout van Aert, il fenomeno olandese Mathieu van der, e il campione del mondo, andato a segno nel 2019. Quest’ultimo però, a detta sua, si ritiene l’ultimo dei tre, o più semplicemente il primo “papabile” dietro i duefavoriti. Reduce dalla Tirreno-Adriatico, come del resto i sui due primissimi avversari, il transalpino della Deceuninck-Quick Step, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia dellain un incontro online con i media: “Ho fatto la mia settimana come volevo – ha affermato– E’ stata difficile, ma ...

