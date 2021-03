Meteo Roma del 19-03-2021 ore 06:10 (Di venerdì 19 marzo 2021) Meteo Ben ritrovati le previsioni del tempo per la giornata di oggi al no giornata del tempo instabile clima invernale su tutte le regioni con nevicate al mattino fino a quote basse su Alpi e Appennini sul Piemonte al pomeriggio piogge sparse in pianura e nevicate in collina migliora da una serata al centro al mattino condizioni Meteo in prevalenza stabili e 100 deboli piogge lungo le coste tirreniche al pomeriggio maltempo diffuso con piogge e nevicate fino a quote basse sui settori interni in serata residue precipitazioni sul Lazio Abruzzo fino a 400-500 metri di quota al sud peggioramento in arrivo anche al Meridione con qualche precipitazione al mattino sulle Isole maggiori estensioni dei fenomeni tra il pomeriggio e la serata a tutte le regioni meridionali nevicate fino a quote collinari temperature stazionarie o in lieve aumento al meridione le ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021)Ben ritrovati le previsioni del tempo per la giornata di oggi al no giornata del tempo instabile clima invernale su tutte le regioni con nevicate al mattino fino a quote basse su Alpi e Appennini sul Piemonte al pomeriggio piogge sparse in pianura e nevicate in collina migliora da una serata al centro al mattino condizioniin prevalenza stabili e 100 deboli piogge lungo le coste tirreniche al pomeriggio maltempo diffuso con piogge e nevicate fino a quote basse sui settori interni in serata residue precipitazioni sul Lazio Abruzzo fino a 400-500 metri di quota al sud peggioramento in arrivo anche al Meridione con qualche precipitazione al mattino sulle Isole maggiori estensioni dei fenomeni tra il pomeriggio e la serata a tutte le regioni meridionali nevicate fino a quote collinari temperature stazionarie o in lieve aumento al meridione le ...

