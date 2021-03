L’Eredità 19 marzo 2021 | Giuseppe alla ghigliottina non indovina la parola

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Grande alternanza di campioni nel gioco finale de, frattanto tra i momenti più attesi del programma. Parliamo della, cui ha avuto quest’oggi accesso– arrivato a concorrere per 90.000 euro dopo i dimezzamenti del caso. Queste le cinque parole che avrebbero dovuto portare il campione, che rivedremo domani, adre lamisteriosa: Monet Spazio Ponte Salute Baci. Quadro è stata lascelta da. Unache non convince sin da subito il concorrente (ed effettivamente non convince neanche noi banali telespettatori): forzati troppi collegamenti tra le varie parole e così si è atteso che Flavio Insinna rivelasse lascelta dagli autori del programma. Di quale ...