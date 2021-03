L’ambiguo rapporto tra l’Azerbaigian e la politica tedesca (Di venerdì 19 marzo 2021) Torniamo indietro di qualche mese. Il 27 settembre 2020, in un mondo abbondantemente distratto dall’allora incipiente seconda ondata della pandemia da Coronavirus, inizia nella regione caucasica del Nagorno-Karabakh una guerra spietata, che porterà nel giro di un mese e mezzo l’Azerbaigian a umiliare sul campo la vicina Armenia e riconquistare pressoché la totalità dei territori persi del precedente conflitto nell’area (1988-1994). Mentre gran parte del mondo sfiora con sguardo distratto una campagna di riconquista condotta con nuovissimo materiale tecnologico, il decisivo appoggio della Turchia e l’impiego sul campo di miliziani aviotrasportati direttamente dal sanguinoso teatro siriano, l’Europa si divide presto fra due approcci diversi. Mentre da un lato la Francia si dà rapidamente un profilo molto critico verso Ankara e il di lei alleato azero, la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 marzo 2021) Torniamo indietro di qualche mese. Il 27 settembre 2020, in un mondo abbondantemente distratto dall’allora incipiente seconda ondata della pandemia da Coronavirus, inizia nella regione caucasica del Nagorno-Karabakh una guerra spietata, che porterà nel giro di un mese e mezzoa umiliare sul campo la vicina Armenia e riconquistare pressoché la totalità dei territori persi del precedente conflitto nell’area (1988-1994). Mentre gran parte del mondo sfiora con sguardo distratto una campagna di riconquista condotta con nuovissimo materiale tecnologico, il decisivo appoggio della Turchia e l’impiego sul campo di miliziani aviotrasportati direttamente dal sanguinoso teatro siriano, l’Europa si divide presto fra due approcci diversi. Mentre da un lato la Francia si dà rapidamente un profilo molto critico verso Ankara e il di lei alleato azero, la ...

